Nick 18:10 bis 18:40 Kinderserie Henry Danger Das verflixte Video USA 2016 Merken Henry und Ray überreden Charlotte, ein Video zu drehen, wie sie sich in Kid Danger und Captain Man verwandeln. Aus Versehen schickt Henry dieses Video an Piper. Es gelingt ihm, das Handy zu zerstören, doch es gibt ein automatisches Backup. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ella Anderson (Piper Hart) Cooper Barnes (Captain Man) Jeffrey Nicholas Brown (Mr. Hart) Michael D. Cohen (Schwoz) Kate Cook (Mrs. Hendricks) Riele Downs (Charlotte Bolton) Sean Ryan Fox (Jasper Dunlop) Originaltitel: Henry Danger Regie: Steve Hoefer Drehbuch: Dan Schneider, Avin Das, Joe Sullivan