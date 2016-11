Nick 15:05 bis 15:35 Trickserie Willkommen bei den Louds Allein im Dunkeln / Nachricht für dich USA 2015 Merken Lincoln will unbedingt seine Lieblingssendung gucken. Doch dafür muss er erst mal seine zehn Schwestern vom Fernseher fernhalten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Loud House Altersempfehlung: ab 6