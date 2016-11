Nick 12:10 bis 12:40 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Hotel mit einem Seestern / Zweite Flitterwochen USA 2011 Merken Patrick fühlt sich urlaubsreif. Da es ihm jedoch an den Mitteln für eine Reisebuchung fehlt, verschafft ihm SpongeBob einen Hotelurlaub vom Feinsten und bis zur totalen Erschöpfung oder war das alles nur ein böser Traum? Mr.Krabs gewinnt eine Kreuzfahrt und nimmt sowohl SpongeBob als Leibdiener als auch die Geheimformel als Vorsichtsmaßnahme mit. Daher schifft sich Plankton nun ebenfalls ein, zusammen mit seinem glücklichen Computerweib Karen, die ihre zweiten Flitterwochen genießen will. Aber dafür muss sie ihre Urlaubs-App weit hochfahren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Drehbuch: Luke Brookshier, Nate Cash Altersempfehlung: ab 6

