BR Fernsehen 23:45 bis 02:35 Musik BR-Klassik: Matthäuspassion D 2013 Dolby 16:9 Solist: Karina Gauvin, Gerhild Romberger, Maximilian Schmitt, Julian Prégardien, Michael Nagy, Karl-Magnus Fredriksson Kontakt: Peter Fohrwikl Die "Matthäuspassion" von Johann Sebastian Bach ist ein Gipfelwerk unserer Musikgeschichte. Als das Oratorium 1727 in der Karfreitagsvesper der Leipziger Thomaskirche erstmals erklang, übertraf es mit seiner berührenden und überwältigenden Ausdruckskraft alles bisher Dagewesene. Die Klanggewalt der Doppelchöre und die kontemplative Schönheit der Rezitative und Arien machen dieses Werk so einzigartig. Heute ist die "Matthäuspassion" nicht mehr Bestandteil des liturgischen Ritus, sie wird vielmehr als ein eigenständiges, herausragendes Kunstwerk gesehen. Der Chor des Bayerischen Rundfunks, das renommierte Originalklangorchester "Concerto Köln" und die Regensburger Domspatzen bringen die "Matthäuspassion" unter der Leitung von Peter Dijkstra im Münchner Herkulessaal zur Aufführung. Die Solisten sind Julian Prégardien (Evangelist) und Maximilian Schmitt, Tenor; Karina Gauvin, Sopran; Gerhild Romberger, Mezzosopran; Michael Nagy (Arien/Pilatus) und Karl-Magnus Fredriksson (Christus) Bariton. Die Fernsehfassung der Konzertaufzeichnung bietet zugleich auch einen Rundgang durch die Alte Pinakothek in München. Zu den jeweiligen Stationen der Passionsgeschichte werden Gemälde bedeutender Maler eingeblendet, darunter Albrecht Dürer, Hans Holbein d.Ä., Matthias Grünewald und Rogier van der Weyden. Gäste: Julian Prégardien (Tenor), Karl-Magnus Fredriksson (Bariton), Karina Gauvin (Sopran), Gerhild Romberger (Alt), Maximilian Schmitt (Tenor), Michael Nagy (Bariton) Originaltitel: Johann Sebastian Bach: Matthäuspassion Regie: Elisabeth Malzer