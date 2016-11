Pro7 MAXX 22:00 bis 23:00 SciFi-Serie Minority Report Der amerikanische Traum USA 2015 2016-11-14 03:20 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken In Dashs neuer Vision sterben zwei Menschen. Die Baseballkappe des Täters, Feuerwerk und ein Tattoo geben ihm und Vega wichtige Hinweise auf den Zeitpunkt der Tat und die involvierten Personen. Ihre Ermittlungen werden jedoch dadurch erschwert, dass ihnen Will ihnen über die Schulter schaut, um herauszufinden, wie die hohe Erfolgsrate der beiden zustande kommt. Das Duo muss besonders vorsichtig sein, um Dash nicht als Precog zu enttarnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meagan Good (Lara Vega) Stark Sands (Dash) Nick Zano (Arthur) Daniel London (Wally the Caretaker) Laura Regan (Agatha) Li Jun Li (Akeela) Wilmer Valderrama (Will Blake) Originaltitel: Minority Report Regie: Adam Kane Drehbuch: Lana Cho Altersempfehlung: ab 12