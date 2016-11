Pro7 MAXX 20:15 bis 21:10 Mysteryserie Supernatural Die Menschen, die wir zurücklassen USA 2014 2016-11-14 02:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In einem Wohnheim spürt Castiel Jimmys Tochter Claire auf. Sie überredet ihn, ihr dabei zu helfen aus dem Pflegeheim zu entkommen. Bei der nächsten Gelegenheit flüchtet sie jedoch vor ihm. Castiel bittet Sam und Dean um Hilfe. Zu dritt wollen sie sie finden, bevor sie in Schwierigkeiten gerät ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Misha Collins (Castiel) Mark Sheppard (Crowley) Ruth Connelly (Rowena) Ruth Connell (Rowena) Originaltitel: Supernatural Regie: Guy Norman Bee Drehbuch: Eric Kripke, Andrew Dabb, Robert Singer Kamera: Serge Ladouceur Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 16

