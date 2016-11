tagesschau24 20:15 bis 21:45 Dokumentation Inside Nordkorea CZ, RUS, D, LETT, CRV 2015 Merken "Mein Vater sagt, dass Korea das schönste Land der Welt ist. Bei uns geht die Sonne als erstes auf", sagt Sin Mi, die achtjährige Heldin des Films. Nordkorea will dem Rest der Welt das perfekte Leben in einem perfekten Staat zeigen. Ein perfektes Mädchen in einer perfekten Schule. Die perfekte Tochter perfekter Eltern, die im Zentrum der perfekten Hauptstadt leben. Dafür erteilt der Staat dem Filmemacher Vitalij Manskij tatsächlich eine Drehgenehmigung. Normalerweise ist es schon schwer, überhaupt einreisen zu dürfen. Ein Jahr lang begleitet Manskij Sin Mi und ihre Familie. Das Drehbuch dazu schreiben natürlich die nordkoreanischen Behörden. In diesem Land, in dem unabhängiges Filmemachen unmöglich und das Filmteam nie unbeobachtet ist, gelingt Vitalij Manskij eine filmische Sensation: Er greift die ständige Überwachung und Zensur geschickt auf und legt die propagandistische Inszenierung schonungslos offen. Und so gibt der Film in beeindruckenden Bildern und mit einer ausgefeilten Dramaturgie am Ende doch einen einzigartigen Einblick in das alltägliche Leben der Bewohner der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Lee Zin-Mi, Yu-Yong, Hye-Yong, Oh-Gyong, Choi Song-min, Lim Soo-Yong, Su-Yong Originaltitel: V paprscích slunce Regie: Vitaliy Manskiy Drehbuch: Vitaliy Manskiy Musik: Karlis Auzans

