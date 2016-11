WDR 00:00 bis 00:45 Dokumentation Make Love - Liebe machen kann man lernen Was ist guter Sex? D 2013 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Was ist eigentlich guter Sex? Und was können wir machen, wenn zwischen uns und unserem Partner nichts mehr läuft? In Beziehungen herrscht zu diesem Thema oft Schweigen. Das Doku-Format "Make Love" will dieses Schweigen brechen. Jessica und Oli sind ein Paar wie viele: Seit zehn Jahren zusammen, sie lieben sich noch immer - nur der Sex ist ihnen abhandengekommen. Die Sexual- und Paartherapeutin Ann-Marlene Henning zeigt den beiden, wie wir mit unserem Partner wieder in Kommunikation treten können. Denn wenn es nicht mehr klappt, zeigt sich, dass für die natürlichste Sache der Welt oft die geeignete Sprache fehlt. Ann-Marlene Henning begibt sich mit dem Paar, Menschen auf der Straße, wie Bauarbeiter und Taxifahrern und dem international anerkannten Wissenschaftler Dr. David Schnarch auf eine Reise: Heißt guter Sex immer zu können und immer zu wollen? Warum haben wir so viel Angst unserem Partner mitzuteilen, was wir uns wünschen? Und was ist, wenn wir unsere eigenen Wünsche gar nicht kennen? Mit Humor und Charme nennt Ann-Marlene Henning die Dinge beim Namen, jenseits von Leistungsdruck und Normierung, ohne Tabu und ohne Peinlichkeit. "Auch heute noch ist das weibliche Geschlecht ein weißer Fleck auf der Landkarte. Das fällt mir jeden Tag in der Praxis auf. Kaum eine Frau kennt sich selbst 'dort unten'", sagt Ann-Marlene Henning. Die Sexologin zeigt, wie wir unser Gehirn auf guten Sex trainieren können und gibt Anregungen, wie wir unseren Körper und den unseres Partners besser kennen lernen können. Außerdem hat sie konkrete Tipps für besseren Sex parat. Über Sexualität wird nicht nur geredet, es werden auch beispielhaft reale Szenen mit einem Modellpaar gezeigt. Dabei wird durch 3D-Animationen sogar die Innenansicht des menschlichen Körpers beim Sexualakt erlebbar. "Make Love" ist eine siebenteilige Dokuserie mit der Sexual- und Paartherapeutin Ann-Marlene Henning, Autorin des Bestsellers "Make Love - Ein Aufklärungsbuch". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ann-Marlene Henning Originaltitel: Make Love - Liebe machen kann man lernen Regie: Tristan Ferland Milewski