WDR 22:10 bis 22:40 Reportage Hast du das Zeug zum Jäger? Warum bei uns immer mehr Menschen Jäger werden wollen Hast du das Zeug zum Jäger? D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Was treibt die Jäger in NRW nächtelang auf einen Hochsitz? Sie nennen es Jagdfieber - und viele hat es gepackt. NRW ist ein Jagd-Land. 91.000 Jäger gibt es hier, so viele wie sonst nirgends in Deutschland. Und es werden Jahr für Jahr mehr - 2015 gab es in Deutschland einen Rekord bei den Jagdscheinen. Was ist das für eine Entwicklung? Wollen wir nur alle raus aus der digitalen Welt und zurück in die Natur - wieder riechen, schwitzen und jagen? Für den Film wird WDR-Reporterin Franziska Hessberger selbst zur angehenden Jägerin. In einer renommierten Jagdschule in Essen mischt sie sich unter die Jagdschein-Schüler. Neben ihr ein Professor, eine Abiturientin und ein Unternehmer, alle kurz davor, den ersten Schuss in ihrem Leben abzugeben. Doch zunächst müssen sie lernen Bäume zu bestimmen, 20 Entenarten zu unterscheiden und dass Ohren mal Behang, mal Lauscher, mal Teller heißen. Wie ist das, mit dem Gewehr auf etwas Lebendes zu zielen? Wie fühlt es sich an, ein totes Tier aufzubrechen? Und gibt es das wirklich: Jagdfieber? Die Reportage nimmt den Zuschauer mit in die beeindruckende Natur im Westen Deutschlands und lässt mitfühlen, was es bedeutet, ein Jäger zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hier und Heute Regie: Franziska Hessberger