WDR 11:55 bis 12:45 Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster D 2006 Stereo Untertitel Live TV Merken Trainingsstunde im Delfinarium: Dank des leckeren Fischs ist Delfin Nando voll bei der Sache. Auch Seelöwe Titus soll heute etwas lernen, und zwar einen Drehsprung. Nicht das Lernen, sondern die Liebe ist zurzeit der einzige Gedanke von Kamelhengst Benji. Er ist während der Brunftzeit im absoluten Stress und will möglichst alle Damen seines Harems beschützen und begatten. Dabei vergisst er sogar das Fressen - zum Leidwesen der Pfleger, die Benji mit Möhren locken. Und was bekommen die Watthühner? Nudeln al dente! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.

