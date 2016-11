n-tv 00:10 bis 01:00 Dokumentation Die Gebrauchtwagenjäger D 2016 2016-11-14 04:35 16:9 HDTV Live TV Merken Die Autoprofis Norbert Heisterkamp und Torsten Knippertz begeben sich in Düsseldorf auf die Suche nach einem Auto für Jacqueline. Preisniveau etwa 20.000 Euro und am liebsten ein Cabrio. Doch was soll es werden - betagter Porsche Boxster mit hoher Laufleistung, junger Mini Cooper S oder flotter Mazda MX5? Zwischen zwei Terminen besucht Torsten die Firma 2.0 Automotive. Hier werden Autos veredelt, unter anderem für Fußballstars. Norbert, immer auf der Suche nach einem Schnäppchen, nutzt die Zeit für einen Besuch bei einem Sammler von US Fahrzeugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Gebrauchtwagenjäger