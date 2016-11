n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Flugzeug-Katastrophen - Auf Kollisionskurs USA 2016-11-16 01:10 16:9 HDTV Merken Der Himmel scheint groß genug für mehrere Flugzeuge. Trotzdem kommt es schon mal vor, dass sich Maschinen hoch oben gefährlich nahe kommen. Die n-tv Dokumentation zeigt die seltenen Fälle bei denen Flugzeuge am Himmel kollidierten. Augenzeugen und Überlebende erzählen ihre Geschichte von den grauenvollen Minuten zwischen Todesangst und Hoffnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Why Planes Crash

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 192 Min. Lone Survivor

Drama

ProSieben 23:00 bis 01:25

Seit 72 Min. Contact

SciFi-Film

RTL II 23:00 bis 01:45

Seit 72 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 23:00 bis 00:30

Seit 72 Min.