ProSieben 03:00 bis 03:20 Comedyserie My Boys Hochzeit auf schwedisch USA 2009 16:9 Wieder da Merken Die Hochzeit zwischen Bobby und Elsa steht auf der Kippe. Die Flitterwochen wird Bobby alleine verbringen. Unterdessen beschließen die Jungs, einen Wettbewerb zu starten: Wer lässt sich den längsten Bart wachsen? P.J. muss indes mit den Tränen kämpfen, als Jack ohne sie nach New York reist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jordana Spiro (P.J. Franklin) Kyle Howard (Bobby Newman) Reid Scott (Brendan Dorff) Michael Bunin (Kenny Morittori) Jamie Kaler (Mike Callahan) Jim Gaffigan (Andy Franklin) Kellee Stewart (Stephanie Layne) Originaltitel: My Boys Regie: Betsy Thomas Drehbuch: Sebastian Jones, Betsy Thomas Kamera: Paul Maibaum Musik: Ed Alton Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 379 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 179 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 109 Min. WWE RAW

Kampfsport

Tele 5 02:25 bis 04:05

Seit 54 Min.