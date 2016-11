ProSieben 20:15 bis 20:40 Comedyserie The Big Bang Theory Das Warteschlangen-Problem USA 2016 2016-11-14 00:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Leonard bringt Penny dazu, seine Mutter vom Flughafen abzuholen. Krampfhaft versucht Penny, einen Zugang zu Beverly zu bekommen, doch die Psychoanalytikerin kommt ihr keinen Schritt entgegen. Die Jungs wollen unterdessen ein exklusives "Avengers"-Screening besuchen, doch Sheldon kann nicht mit: Er ist mit Amy zum Shoppen verabredet. Er findet allerdings eine unkonventionelle Möglichkeit, um doch ins Kino zu gehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Anthony Joseph Rich Drehbuch: Steven Molaro, Eric Kaplan, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver

