ProSieben 18:10 bis 18:40 Trickserie Die Simpsons Gleichung mit einem Unbekannten USA 2006 Merken Rektor Skinner wird suspendiert, weil er sich öffentlich despektierlich über die Intelligenz von Frauen äußert, indem er behauptet, dass Jungs in allen naturwissenschaftlichen Fächern besser seien. Eine neue Schulleiterin, Mrs. Upfoot, wird eingesetzt, und diese beschließt, derartige Vorkommnisse zu unterbinden, indem sie eine strikte Geschlechtertrennung in der Schule einführt. Lisa fühlt sich im "Mädchen-Mathe-Unterricht" allerdings völlig unterfordert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Nancy Kruse Drehbuch: Kevin Curran Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6