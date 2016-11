ProSieben 14:50 bis 15:15 Comedyserie Two and a Half Men Therapie am Ozean USA 2014 2016-11-15 08:15 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Waldens Psychotherapeutin gibt ihm einen ungewöhnlichen Auftrag: Um sich nicht mehr ständig zu verlieben, soll er so viel unverbindlichen Sex wie möglich haben! Weil Alan in Waldens Wohnzimmer gerade seine Praxis wiederaufleben lässt, bekommt Walden sofort reichlich Gelegenheit, fremde Frauen zu beglücken. Bald kann er sich vor willigen "Patientinnen" kaum noch retten. Alan wittert ein großes Geschäft: Er wird heimlich Waldens Zuhälter ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Amber Tamblyn (Jenny Harper) Alex Kapp Horner (Donna) Jamie Luner (Tracy) Amy Pietz (Angie) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Jim Patterson, Tim Kelleher, James Vallely Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12