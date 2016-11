ProSieben 12:10 bis 12:35 Comedyserie How I Met Your Mother Die Festung der Barnigkeit USA 2013 2016-11-15 05:40 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Zeit bis zu Robins und Barneys Hochzeit verrinnt, doch noch immer ist nicht entschieden, wo die beiden gemeinsam leben werden. Nur eines weiß Robin genau: nicht in Barneys Apartment! Dieser will sein Zuhause aber nur an jemanden verkaufen, der dessen auch würdig ist ... Wegen ihres Jobs beim Captain verbringt Lily immer weniger Zeit mit ihrer Familie. Marshall beschließt, seine Frau mit einer Bekannten zu betrügen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Kyle MacLachlan (Der Captain) Ogy Durham (Tabatha) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Michael Shea Drehbuch: Stephen Lloyd Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 6

