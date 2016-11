N24 Doku 02:35 bis 03:25 Dokumentation Russlands Rechte Gewalt D 2011 Merken Etwa 70.000 gewaltbereite Rechtsradikale leben in Russland. Ihr Hass gilt allen, die ihnen fremd oder minderwertig erscheinen. Rückhalt finden sie in den obersten Riegen des Parlaments. Dmitrij Diomuschkin ist einer der bekanntesten rechtsextremen Ideologen Russlands und Chef der Neonazi-Organisation "Slawische Kraft". N24-Korrespondent Christoph Wanner hat Diomuschkins Aktivitäten beobachtet und dabei beunruhigende Einblicke in die rechtsradikale Szene in Russland erhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Russlands Rechte Gewalt

