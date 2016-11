N24 Doku 08:50 bis 09:35 Magazin Welt der Wunder Braten und Schmalzbrot: War die mittelalterliche Küche wirklich so deftig? Braten und Schmalzbrot: War die mittelalterliche Küche wirklich so deftig? D 2015 Merken Die heutige Vorstellungen vom Mittelalter-Schmaus: deftig und fettig musste es sein. Barbarisches Essen in einer barbarischen Zeit? "Welt der Wunder" schaut einmal genauer in die Kochtöpfe des Mittelalters. Außerdem: Inlineskates und Jet-Turbinen - kann sich diese Kombination im Rennen gegen ein Motorrad durchsetzen? Unsichtbare Gefahr - woher kommen die lebensgefährlichen, multiresistenten Keime? Und: "Hirnsehen" statt Hellsehen - wie kann die Kraft der Gedanken gemessen werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder