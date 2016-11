N24 Doku 05:35 bis 06:15 Dokumentation Meilensteine der Technik: Werkzeuge und Maschinen USA 2014 Merken Die antiken Monumente zeugen von einer beeindruckenden Detailtreue - und das, obwohl sie mit vermeintlich simplen Werkzeugen aus Sandstein oder gar Granit gefertigt wurden. Doch waren die damaligen Arbeitsgeräte tatsächlich so primitiv? Oder verfügten die Völker der Antike über ihre ganz eigenen Spezialwerkzeuge und über ein mechanisches Wissen, das mit der Zeit verloren gegangen ist? Experten geben Einblicke in die erstaunliche Technik und bauen die antiken Supermaschinen nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Impossible

