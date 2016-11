ONE 23:45 bis 01:15 Filme Nowhere Boy - Als John Lennon ein Junge war GB, CDN 2009 Nach dem Roman von Julia Baird Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Liverpool in den 1950er Jahren. John wächst bei seinem Onkel George und seiner Tante Mimi auf. Seine Mutter kennt er eigentlich nicht. John ist rebellisch und eckt überall an. Verständnis findet er nur bei Onkel George. Doch dann stirbt dieser eines Tages unerwartet. Anlässlich der Beerdigung taucht Johns Mutter wieder auf, die ihn vor 10 Jahren im Stich gelassen hatte. Julia ist das vollkommene Gegenteil seiner strengen Tante Mimi, sie ist lebenslustig und leichtlebig. Während Tante Mimi versucht, John mit Druck zu einem ordentlichen Leben anzuhalten, bringt Julia ihm die Musik und das Lebensgefühl des Rock'n'Roll nahe und ermutigt ihn, eine Schülerband zu gründen. John wird zwischen seinen beiden "Müttern" hin- und hergerissen. Muss er sich entscheiden? Biopic über John Lennons Jugend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aaron Taylor-Johnson (John Lennon) Kristin Scott Thomas (Mimi Smith) David Threlfall (Onkel George) Anne-Marie Duff (Julia Lennon) David Morrissey (Bobby Dykins) Thomas Sangster (Paul McCartney) Ophelia Lovibond (Marie Kennedy) Originaltitel: Nowhere Boy Regie: Sam Taylor-Wood Drehbuch: Matt Greenhalgh, Julia Baird Kamera: Seamus McGarvey Musik: Alison Goldfrap, Will Gregory Altersempfehlung: ab 12