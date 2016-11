Andys Stimmung ist auf dem Nullpunkt angelangt. Seit dem Unfall, bei dem er mit radioaktivem Material in Berührung kam, lässt ihn sein Chef vorerst nicht mehr Taxi fahren. Andy beschließt, seinen Frust mit einem Bier im "Akropolis" herunterzuspülen. Dort hat er eine seltsame Begegnung mit einer geheimnisvollen Schönheit. Maja im Zweispalt der Gefühle: Eigentlich will sie Heiko nicht mehr wiedersehen, aber durch ihre gemeinsame Arbeit im Kindertheater lässt sich das nicht vermeiden. Schnell sind die guten Vorsätze dahin und erneut sinkt Maja in Heikos Arme. Der will nur abwarten bis Iffi das Abitur geschafft hat und sie dann verlassen. Einer gemeinsamen Zukunft der beiden Liebenden stünde dann nichts mehr im Wege. Philipp ist hochgradig nervös und das aus gutem Grund. Die Verhandlung gegen seinen Bruder Momo ist beendet und heute wird das Urteil verkündet. Wenn Momo schuldig gesprochen wird, verschwindet er für Jahre hinter schwedischen Gardinen. In Google-Kalender eintragen