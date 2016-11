ONE 06:00 bis 06:45 Magazin Quarks & Co: Starkregen, Sturzflut, Sintflut - Sieht so der Sommer der Zukunft aus? D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Im Frühsommer wurde Deutschland von heftigen Unwettern heimgesucht. Gewitter, Starkregen und reißende Wassermassen haben einige Orte innerhalb weniger Stunden in Katastrophengebiete verwandelt. Die Menschen sind von diesen Unwettern kalt erwischt worden - denn eine präzise Vorhersage solcher Ereignisse scheint nicht möglich zu sein. Sehen so in Zukunft unsere Sommer aus? Quarks & Co erklärt wie es zu den Starkregenfällen kam, was das Ganze mit dem Klimawandel zu tun hat, warum jeder von uns betroffen sein kann und wie wir uns trotzdem davor schützen können. Denn immer wieder sterben Menschen, weil sie noch schnell ein paar Gegenstände im Keller in Sicherheit bringen wollen und dann vom Wasser überrascht werden. Quarks & Co demonstriert, warum Sie die Kraft des Wassers nicht unterschätzen sollten. Der Klimawandel lässt die Durchschnittstemperatur ansteigen. Doch warum gibt es deswegen auch stärkere Regenfälle? Quarks & Co zeigt, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Regenmengen zusammenhängen. Und warum durch eine Erwärmung der Pole bei uns Unwetterlagen häufiger werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ranga Yogeshwar Originaltitel: Quarks & Co

