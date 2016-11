RBB 03:15 bis 03:45 Magazin Kowalski & Schmidt Deutsch-polnisches Journal Der Klavierstimmer / Fragmente zweier Fluchten / Die zwei Monddiebe / Homeschooling in Polen / KogelMogel Silber Edition D 2016 2016-11-15 04:15 Live TV Merken Der Klavierstimmer: "Ich bin glücklich, wenn alles stimmt!" Roh Hernes stimmt seit 55 Jahren Klaviere. Der gebürtige Pole blieb in West Berlin, als in seiner Heimat 1981 das Kriegsrecht ausgerufen wurde. Heute ist er 80 Jahre alt. Fragmente zweier Fluchten: Das Filmfestival Cottbus bringt zwei historische Momente zusammen: Das Jahr 1989, mit dem polnischen Film "Exit": Junge Männer sind über die Neiße schwimmend aus der DDR nach Polen geflüchtet und hoffen auf Aufnahme in der BRD Botschaft. Das Jahr 2015: Junge unbegleitete Flüchtlinge aus Syrien haben Unterkunft in Cottbus gefunden: "Leben im Neuland", ein Kurzfilm gedreht von jungen Cottbussern. Die Festivalmacher wollen zeigen, wie ähnlich die Schicksale von Menschen sind, die ihre Heimat verloren haben. Die zwei Monddiebe: Was hat ein Märchenfilm von 1962 mit der politischen Wirklichkeit in Polen zu tun und weshalb spaltet eine Rede von Ministerpräsidentin Beata Szyd?o, die sie Anfang des Jahres im Parlament gehalten hat, das Land? Krzysztof Minkowski ist Regisseur und hat am Theater Maxim Gorki eine Performance inszeniert, die die neue nationale Rhetorik in Polen kritisch hinterfragt. Homeschooling in Polen: Eltern dürfen in Polen ihre Kinder zu Hause unterrichten. Das gegenwärtige Schulgesetz erlaubt es ausdrücklich, unter der Aufsicht der Schulbehörde. Einige 100 Familien nehmen dieses Recht gern in Anspruch. Wir besuchen Marcel, 8, bei Breslau, der zusammen mit seiner älteren Schwester bei Mama zu Hause zur Schule geht. KogelMogel Silber Edition: Thema heute: Kindererziehung In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ola Rosiak, Daniel Finger Originaltitel: Kowalski & Schmidt

