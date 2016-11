RBB 22:45 bis 00:00 Krimi Polizeiruf 110 Big Band Time D 1991 20 40 60 80 100 Merken Einmal mit einem großen Schiff um die Welt fahren - das war ein Kindheitstraum des Saxophonisten Antonio. Nach Jahrzehnten geht dieser Traum nun für den Starsolisten einer Big Band in Erfüllung. Das große Schiff fährt zwar nicht um die Welt, aber trotzdem freut sich Antonio auf diese Reise. Zusammen mit seiner Band will er die Passagiere des Schiffes während ihres Urlaubs musikalisch unterhalten. An Bord jedoch holen Antonio Kindheitserinnerungen ein und nehmen lebendige Gestalt an. Nach wenigen Tagen auf hoher See muss die Kripo angerufen werden. Ein Sonderkommando unter Leitung von Hauptmann Fuchs wird eingeflogen, um einen Mord aufzuklären. Christian Steyer, Schauspieler und Musiker zugleich, spielt die Hauptrolle in diesem spannenden Psycho-Krimi für den Günter Fischer die Musik komponierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Borgelt (Hauptkommissar Fuchs) Christian Steyer (Saxophonist Antonio) Jan Spitzer (Bandleader) Frank Matthus (Gitarrist) Nina Lorck-Schierning (Antonios Mutter) Justus Carriere (Antonios Vater) Annemone Haase (Frau Schmidt) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Wolfgang Hübner Drehbuch: Eberhard Görner Kamera: Kurt Bobek Musik: Günter Fischer