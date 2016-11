RBB 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Unsterblich schön D 2010 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Konstanze Schiller die erfolgreiche und begehrenswerte Besitzerin eines Münchener Spas, wird tot in einem Schokoladenbad aufgefunden - ein nahezu perfekter Mord, der nicht an Symbolik spart: Eine Schöne stirbt während eines Schönheitsbades im eigenen Schönheitstempel ... ein Opfer ihres Hochmuts? Die Münchener Hauptkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr stellen schnell fest, dass auch die Familie der Toten sich ganz dem Schönheitskult widmet: Für Mutter Rita Schiller ist Schönsein schlicht das Maß aller Dinge - und Konstanze dessen Verkörperung. Dem Ehemann und Männermodel Andreas Lutz bedeuten Attraktivität und Jugendlichkeit nicht weniger als die Existenz. Und für die ewig zu kurz gekommene Schwester Dorothea Jahn, ist Schönheit ein Ziel, das sie bitter verfolgt. Mit viel psychologischem Gespür bringen Batic und Leitmayr Stück für Stück die Fassade einer zerrütteten Familie zum Bröckeln, die den Wert eines Menschen an dessen Aussehen misst. Dabei versuchen die Kommissare es mit grimmigem Humor zu nehmen, dass eine jugendliche Erscheinung offensichtlich das neue Muss in unserer Gesellschaft geworden ist - bis sie herausfinden, welch tragische Konsequenzen das haben kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miroslav Nemec (Ivo Batic) Udo Wachtveitl (Franz Leitmayr) Gudrun Landgrebe (Rita Schiller) Robert Atzorn (Andreas Lutz) Victoria Trauttmansdorff (Dorothea Jahn) Tatjana Alexander (Konstanze Schiller) Peter Davor (Jürgen Jahn) Originaltitel: Tatort Regie: Filippos Tsitos Drehbuch: Stefanie Kremser Kamera: Polidefkis Kirlidis Musik: José van der Schoot Altersempfehlung: ab 12

