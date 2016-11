RBB 14:15 bis 15:15 Magazin Planet Wissen Steinzeitpflanzen auf Zukunftskurs - die Kraft der alten Sorten Steinzeitpflanzen auf Zukunftskurs - die Kraft der alten Sorten D 2015 HDTV Merken Gesünder, verträglicher, besser - das ist der Ruf der Urkörner. Emmer, Einkorn, Dinkel oder Kamut sind wieder im Trend. Der Getreideforscher Friedrich Longin von der Universität Stuttgart-Hohenheim erforscht die Weizensorten unserer Vorfahren. Jahrelang waren die alten Körner genauso in der Versenkung verschwunden wie viele Heilpflanzenarten. Wir nehmen die heilenden Kräuter unter die Lupe und fragen nach, was sie wirklich können. Von Ingwer bis zur Pfefferminze, von Johanniskraut bis Brennnessel erklärt die Freiburger Kräuterexpertin und Heilpraktikerin Astrid Fiebich, wie wir Heilpflanzen in Alltag und Medizin nutzen können. Gäste im Studio: * Weizenforscher Dr. Friedrich Longin arbeitet an der Uni Stuttgart-Hohenheim und schwört auf alte Sorten, ohne deshalb die modernen Weizenformen zu verteufeln. * Astrid Fiebich ist gelernte Heilpraktikerin und hat sich tief in die Geschichte unseres Umgangs mit heilenden Pflanzen eingearbeitet. Gegen alles ist ein Kraut gewachsen und sie weiß auch, welches. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Klaus, Dennis Wilms Gäste: Gäste: Astrid Fiebich (Heilpflanzenfachfrau), Friedrich Longin (Getreidespezialist) Originaltitel: Planet Wissen