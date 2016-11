RBB 12:10 bis 13:00 Dokumentation Verrückt nach Meer Im Riesenrad der Gefühle D 2010 Live TV Merken Sandra Mann kämpft beim Landgang im Londoner Riesenrad gegen ihre Platzangst - und Koch-Azubi Christopher an Bord gegen sein Heimweh. Die Bordkünstler proben für die erste Galashow am Abend da geht noch einiges schief. Deutschlands jüngste Sterneköchin Sibylle Schönberger kommt an Bord. Ehepaar Dreier pilgert beim Landgang in Santiago de Compostella auf Hape Kerkelings Spuren: für die Diakonin ein absolutes Highlight der Reise. Abends bitten Kapitän Morten Hansen und Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleiß zum romantischen Captains Dinner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer

