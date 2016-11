RBB 05:50 bis 06:20 Dokumentation Die U1 - Durchs Herz von Berlin D 2016 HDTV Live TV Merken Im Herzen Berlins fährt die U1 oberirdisch, als Hochbahn, auf hundert Jahre alten Stahlstelzen. Zwischen Warschauer Straße in Friedrichshain und Gleisdreieck in Kreuzberg genügt ein Blick aus den Fenstern der gelben Waggons, um den Puls der Hauptstadt zu spüren. Jede Station ist dabei ein eigener Kosmos mit Menschen, die ihre großen oder kleinen Projekte verfolgen, Kunst entstehen lassen, Sport treiben, Abenteuer suchen und nicht zuletzt ihr Leben genießen möchten. Sie gestalten die Lebensräume entlang der Hochbahn. Sie stehen für die Berliner Partyszene, für skurrile Freizeitaktivitäten, Tourismus und die Alltagskultur der Stadt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die U1 - Durchs Herz von Berlin

