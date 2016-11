RTL II 22:15 bis 23:20 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Viola (56) hat sich verkalkuliert: In ihrem 1000 m² großen Trödelladen versucht sie seit 13 Jahren Gebrauchtwaren zu verkaufen. Doch der Laden läuft einfach nicht. Statt Geld zu verdienen, verschuldet sich die 56-Jährige immer mehr. Und weil Viola dennoch neue Trödelware einkauft, platzt ihr Geschäft aus allen Nähten. Beim Betreten des Ladens werden die Kunden quasi vom Trödel erschlagen. Ein weiterer Minuspunkt: Viola und ihr Mann Andrej (54) kennen sich mit der Wertigkeit ihrer Ware überhaupt nicht aus. Sie setzen viel zu hoch an und schrecken viele Kunden mit ihren Preisvorstellungen ab. Ihre Kinder Jasmin (31) und Gregory (21) sind den beiden keine große Hilfe. Da bald der Mietvertrag für das Trödelgeschäft ausläuft, hat Viola sich dazu entschieden, zu schließen. Jetzt bleiben nur noch wenige Tage, um den Laden zu leeren und so viel wie möglich zu verkaufen. Bei dieser schweren Aufgabe steht der Familie RTL II-Trödeltrupp-Profi Sükrü Pehlivan zur Seite. Doch er fragt sich beim Anblick der zu verkaufenden Ware, was er überhaupt zu Geld machen kann. Überall herrscht Chaos, überall stehen Gegenstände herum, die entsorgt werden müssen. Kann Sükrü Viola überhaupt helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller