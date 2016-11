RTL II 21:15 bis 22:15 Dokusoap Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben D 2016 Live TV Merken Konny und Manu haben ihre Tochter Janina und ihren zukünftigen Schwiegersohn Coleman zu einer ganz besonderen Reise eingeladen. Auf Kauai, der ältesten hawaiianischen Insel, wollen sie den neuen Schritt im Leben ihrer Tochter gebührend feiern. Und dabei wird es sehr spirituell... Die Hamburger Rasselbande bekommt von den Hawaii-Experten Katharina und Enrico die tiefgründige Bedeutung des Wortes "Aloha" erklärt. Im Anschluss dürfen sie beim traditionellen Hula Tanz ordentlich die Hüften kreisen lassen. Doch wer Konny Reimann kennt, der weiß, dass noch ein waschechtes Abenteuer her muss, damit es dem Hamburger Jung nicht langweilig wird. In den alten Bewässerungsstollen einer Zuckerrohrplantage wollen die Reimanns einen wilden Ritt auf einem Gummireifen wagen. Ob Wasserratte Manu da mitspielt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben