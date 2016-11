RTL II 20:15 bis 21:15 Dokusoap Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie! D 2015 16:9 HDTV Merken Kaum in New York angekommen, gönnt sich die Familie als erstes eine entspannte Bootstour auf dem Hudson River, wo sich Robert mit der Freiheitsstatue vergleicht. Danach wird sich ganz getreu dem Motto "Ernst vor Spaß" den Geschehnissen von 9/11 gewidmet. Die Familie fährt zum Ground Zero und beim Lesen der Opfernamen reflektieren sie die Tragödie und ihre eigenen persönlichen Erinnerungen an das tragische Geschehen. Aber bei einem Besuch im Big Apple darf auch das Vergnügen nicht zu kurz kommen. Ein Besuch in der "Sex and the City"-Bäckerei steht für Carmen ganz oben auf der Wunschliste. Am nächsten Tag geht es in den Central Park. Während sich Carmen und Robert auf Balanceboards versuchen, gehen die Kinder zum Schlittschuhlaufen. Als weiteres Highlight stellt sich die Familie einer Zombie-Experience. Wer von ihnen kann seine Angst überwinden und wer kneift vor dieser Herausforderung? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!

