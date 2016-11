RTL II 11:55 bis 12:55 Dokusoap Family Stories Krieg endlich dein Leben in den Griff (9) D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die alleinerziehende Dominique möchte nicht mehr allein sein und sehnt sich nach einem Freund. Im Internet lernt die 24-Jährige Florian kennen. Nach nur einem Date verbringen die beiden ein gemeinsames Campingwochenende. Aus Angst um ihre Nichte, verfolgt Dominiques Tante Marianne heimlich das frisch verliebte Paar. Doch der Kurzurlaub endet in einer Katastrophe: Dominique rastet aus und lässt ihren Freund im Regen stehen. Florian ist am Boden zerstört. Er ahnt nicht, dass sich Dominique mit einer ausgefallenen Überraschung bei ihm entschuldigen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories

