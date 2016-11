RTL II 08:55 bis 10:55 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Maik (31) und Michaela (32) die Familien D 2011 16:9 HDTV Live TV Merken Der transsexuelle 31-jährige Maik und sein Lebensgefährte Detlef (52) sind echte Hundefreunde. Gleich 15 Vierbeiner leben bei dem Paar. Maiks Hobbydackelzucht hat oberste Priorität und ihre "Babys" werden gehegt und gepflegt. Für einen erholsamen Schlaf der Kleinen dürfen die Vierbeiner auch zu Maik ins Bett, weshalb Detlef meistens auf der Couch schläft. Detlef und Maik sind seit acht Jahren ein Paar. Maik kümmert sich um den Haushalt, aber die Hunde machen einfach zu viel Dreck. Detlef stört das nicht, er ist so zufrieden wie es ist. Die neunköpfige Familie von Michaela (32) und Holger (40) ist das Gegenteil der klischeebehafteten Großfamilie: Michaela hat ihre Kinderschar samt Haushalt fest im Griff, Holger sorgt mit der nötigen Strenge für Disziplin und Ordnung. Michaela ist eine pingelige Hausfrau, Sauberkeit ist Pflicht. Sechs Wäscheladungen am Tag, Putzen und Aufräumen schafft die Powerfrau mit links - mit der Unterstützung ihres Mannes sowieso. Und auch die Hausaufgabenbetreuung der Kinder kommt nie zu kurz, schließlich wissen Michaela und Holger, dass Schulbildung wichtig ist - die ist bei ihnen nämlich aufgrund der frühen Elternschaft zu kurz gekommen. Deshalb setzen sie alles daran, dass ihre sieben Sprösslinge im Alter von 4 bis 14 Jahren einmal ordentliche Berufe lernen. Jetzt tauschen Maik und Michaela für einige Tage die Familien. Was erlebt Hundefan Maik mit Holger und seinen sieben Kindern? Und wie kommt Powerfrau Michaela mit Detlef und den Vierbeinern zurecht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch