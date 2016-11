RTL II 05:50 bis 06:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Gefährliche Fracht D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Detektive Michael Falkenberg und Sascha Noveski ermitteln in einem Jugendzentrum. Dessen Leiter Mateo macht sich große Sorgen um zwei seiner Schützlinge. Die beiden Jungs werfen in letzter Zeit mit Geld nur so um sich. Mateo beobachtete des Öfteren einen Mann, der die Jungs vor dem Jugendzentrum in seinem Wagen eingesammelt hat. Hat er mit dem plötzlichen Reichtum der beiden zu tun? Nötigt er sie zum Drogendealen? Um das herauszufinden, schleusen die Privatdetektive ihren Praktikanten Marcel Bender in das Jugendzentrum ein. Im Laufe der Ermittlungen gerät dieser in arge Bedrängnis und braucht Unterstützung. Doch auch die Kollegen Thomas Berg, Giulia Peroni und Carsten Stahl setzen sich bei den Ermittlungen zu diesem Fall Gefahren aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

