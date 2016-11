RTL NITRO 03:00 bis 03:45 Krimiserie Magnum Folge: 14 Stallwache USA 1981 HDTV Live TV Merken Gegen den ausdrücklichen Wunsch ihres Onkels Charles Cathcart engagiert die attraktive Adelaide Malone Privatdetektiv Magnum, damit er sich um die Sicherheit ihres geliebten Norman kümmert. Bereits seit geraumer Zeit erhält Adelaide Drohanrufe, in denen man 50.000 Dollar von ihr fordert und damit droht, Norman zu töten, falls sie die Zahlung nicht leistet. Magnum willigt ein, Normans Leben zu schützen und staunt nicht schlecht, als sich herausstellt, dass es sich bei seinem neuen Klienten um ein hochdotiertes Rennpferd handelt. Nur durch Einsatz ihres ganzen Charmes kann Adelaide Magnum überzeugen, die "Stallwache" rund um die Uhr anzutreten. Tatsächlich gelingt es dem Privatdetektiv, das kostbare Tier bis zum Termin des Grand-Prix-Springens auf Hawaii, bei dem Adelaide mit Norman 25.000 Dollar Siegesprämie zu gewinnen hofft, vor diversen Anschlägen zu schützen. Doch kurz nach dem erfolgreichen Rennen, als die Gefahr bereits überstanden scheint, wird Norman mit Hilfe eines raffinierten Tricks entführt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Thomas S. Magnum) John Hillerman (Jonathan Q. Higgins III) Larry Manetti (Rick) Roger E. Mosley (T.C.) Christine Belford (Adelaide) Cameron Mitchell (Cathcart) Don Lamond (Lawyer William McDonald #1) Originaltitel: Magnum, P.I. Regie: Larry Doheny Drehbuch: Robert Hamilton, Donald P. Bellisario, Glen A. Larson Kamera: John C. Flinn III, Frank Raymond, William Gereghty Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6

