RTL NITRO 12:10 bis 13:00 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Weiblich, sportlich, blond sucht ... USA 1997 Live TV Merken Sandy sieht sich vor einem persönlich ergreifenden Fall: Ihre Nachbarin und beste Freundin Kelly ist von einem Serienmörder umgebracht worden. Zunächst lässt Sandy das FBI ihre Arbeit machen, aber als die Ermittlungen immer weiter ins Stocken geraten, entscheidet Sandy, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und eigenhändig zu ermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Stephen J. Cannell ("Dutch" Dixon) Sandra Ferguson (Sandy Carruthers) Joseph M. Costa (Bill Lange) Angela Lambert (Kelly O'Rourke) Tim Quill (Eric Martin) Originaltitel: Renegade Regie: Stephen L. Posey Drehbuch: Stephen J. Cannell, Ethlie Ann Vare Musik: Jeff Edwards, David Vanacore

