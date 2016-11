RTL NITRO 09:10 bis 09:50 Krimiserie Leverage Ausgebremst USA 2008 HDTV Live TV Merken Das Leverage-Team hat sich eine längere Auszeit gegönnt. Für Nathan hat sich seitdem einiges verändert. Er hat dem Alkohol abgeschworen und bemüht sich darum, in seinem ehemaligen Versicherungsjob wieder Fuß zu fassen. Doch bereits an seinem ersten Arbeitstag schnürt sich ihm bei dem Anblick der öden Büroatmosphäre die Kehle zu und er flüchtet. Auf der Straße wird Nathan Zeuge eines Autounfalls. Nathan gelingt es in letzter Sekunde, den Bankangestellten Matt Kerrigan und dessen Tochter aus dem brennenden Fahrzeug zu befreien. Im Krankenhaus trifft Nathan auf Matts Chef Glenn Leary und einen Polizeibeamten. Offenbar hatte Matt vor einiger Zeit ein Treffen mit der Polizei vereinbart, um brisante Details zur örtlichen Mafia zu verraten. Als dann auch noch Kerrigans Tochter Zoe erzählt, dass die Bremsen des Autos plötzlich nicht mehr funktioniert hätten, schwant Nathan nichts Gutes: Offenbar wurden das Fahrzeug manipuliert. Am Abend folgt Nathan Sophies Einladung zu ihrem Auftritt als Sängerin. Dabei trifft er überraschend auf die übrigen Leverage-Mitglieder Parker, Eliot und Alec und muss sich gegen deren Überredungskünste, die Gauner-Truppe wieder hilfreich zu unterstützen, wehren. Zu sehr genießt er sein geregeltes und seriöses Leben. Als Nathan nach dem Bar-Besuch nach Hause kommt, wird er plötzlich von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen. Zwar kann Nathan den Angreifer in letzter Sekunde überwältigen, allerdings wird er im selben Moment von Sophie, im Glaube Nathan sei der Einbrecher, außer Gefecht gesetzt. Als er wieder zu sich kommt, befindet sich zu seinem Unmut das gesamte Leverage-Team in Nathans Wohnung und plant den nächsten Coup. Denn während Nathans Delirium konnten die vier Meisterdiebe durch das Hacken sämtlicher Überwachungskameras der Stadt eine Verbindung zwischen dem Autounfall, bei dem eine Aktentasche mit wertvollen Informationen verschwunden ist, und dem Attentat auf Nathan ausmachen. Das Team beschließt, Matt Kerrigan im Kampf gegen die Mafia zu helfen, nicht ahnend, dass ihr Feind in diesem Fall von bedeutender Größe ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Hutton (Nathan Ford) Gina Bellman (Sophie Devereaux) Christian Kane (Eliot Spencer) Beth Riesgraf (Parker) Aldis Hodge (Alec Hardison) Charles Martin Smith (Glenn Leary) Kevin Chapman (Brandon O'Hare) Originaltitel: Leverage Regie: Dean Devlin Drehbuch: John Rogers Kamera: David Connell Musik: Joseph LoDuca Altersempfehlung: ab 6