RTL 20:15 bis 21:15 Show Wer wird Millionär? D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der sympathische Pokerspieler Sebastian Langrock aus München beantwortete am 11. März 2013 alle 15 Fragen richtig und gewann eine Million Euro. Die Frage, die dafür sorgte, dass er Millionär wurde lautete: "Wer sollte sich mit der 'Zwanzig nach vier'-Stellung auskennen?" A: Fahrlehrer, B: Karatemeister, C: Kellner oder D: Landschaftsarchitekt? Die richtige Antwort lautet C: Kellner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Günther Jauch Originaltitel: Wer wird Millionär?

