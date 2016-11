SWR 20:15 bis 21:45 Drama Und morgen mittag bin ich tot D 2013 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken "Glück ist eine Frage der richtigen Perspektive" - diese Lebensmaxime gefällt der 22-jährigen Lea. So gesehen hat sie ihren eigenen Chauffeur und immer 20 Liter Sauerstoff dabei. Das klingt komfortabel. Die Wahrheit ist aber: Lea leidet an Mukoviszidose und wird daran sterben. Nach langen Jahren des Leidens hat die junge Frau genug und beschließt, in die Schweiz zu fahren, um in einem Sterbehospiz ihrem Leben würdevoll ein Ende zu setzen. An ihrem Geburtstag soll es so weit sein. Noch weiß niemand davon, aber Lea will unbedingt ihre Familie bei sich haben und ruft ihre Schwester, Mutter und Großmutter zu sich. Doch die wollen Lea nicht kampflos aufgeben ... Frederik Steiner ist ein zutiefst berührender, poetisch-zärtlicher Film gelungen, der trotz seines schweren Themas niemals kitschig oder rührselig wird. Eine Glanzleistung auch von Liv-Lisa Fries, die diese schwere Hauptrolle einer Mukoviszidosekranken vielschichtig interpretiert: humorvoll, aber zerbrechlich, authentisch, aber verzweifelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liv Lisa Fries (Lea) Lena Stolze (Hannah) Sophie Rogall (Rita) Max Hegewald (Moritz) Bibiana Beglau (Michaela Orff) Johannes Zirner (Heiner) Kerstin de Ahna (Maria) Originaltitel: Und morgen Mittag bin ich tot Regie: Frederik Steiner Drehbuch: Barbara te Kock Kamera: Florian Emmerich Musik: Daniel Sus Altersempfehlung: ab 12

