SWR 14:45 bis 15:15 Dokumentation Eisenbahn-Romantik Quer durchs Ländle D 2002 Stereo 16:9 HDTV Anlässlich des Landesjubiläums "50 Jahre Baden-Württemberg" unternimmt "Eisenbahn-Romantik" eine Reise quer durchs Ländle. Mehr als 160 Kilometer fahren die Zuschauer in unterschiedlichen Zügen durch die drei ehemaligen Länder Württemberg, Hohenzollern und Baden. Ausgangspunkt ist Ulm. Von hier geht es über die Schwäbische Alb vorbei am Gestüt Marbach nach Sigmaringen. Das wunderschöne Donautal wird durchfahren, am bekannten Kloster Beuron ein Halt eingelegt. Von hier ist es nicht mehr weit bis nach Immendingen. Dort erwartet die Zuschauer ein alter Triebwagen der Sauschwänzlebahn, der die Reisenden auf der Trasse der ehemaligen Kanonenbahn nach Lauchringen bringt. Originaltitel: Eisenbahn-Romantik