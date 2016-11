TLC 21:10 bis 22:00 Dokusoap Whitney! Voll im Leben Flirting With Disaster USA 2016 Merken Whitney und Tanzpartner Todd nehmen an der Carolina Ballroom Challenge teil und haben ihre erste Stunde bei Lehrerin Gulya. Whitney ist nervös, weil Standardtänze für sie Neuland sind, und Gulya schwingt beim Foxtrott-Grundschritt ordentlich die Peitsche. Außerdem wird die stark übergewichtige 32-Jährige beim Radiosender, wo sie ein Praktikum absolviert, von ihrem Chef Roy angeflirtet. Er will ihr die Skyline von Charlotte zeigen und zusammen ein Südstaaten-Lagerfeuer genießen. Dann schaut Whitney bei ihren Eltern vorbei, wo ihr Hausschwein Allister lebt. Seit Allister im Teenager-Alter ist, kann man ihn kaum noch bändigen, so dass Papa Glenn ihn loswerden möchte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Big Fat Fabulous Life