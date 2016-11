Das Erste 03:10 bis 04:25 Diskussion Hart aber fair Trump und wir - was nun? D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Moderator Frank Plasberg diskutiert mit seinen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. In der Live-Sendung ist Thema, was die Menschen bewegt und aufregt. "hart aber fair" bereitet aktuelle Themen auf - für jeden verständlich, umfassend und informativ. Filme und Reportagen liefern wichtige Hintergründe, bereichern die Diskussion mit harten Fakten und beleuchten das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Zuschauer können sich mit ihren Meinungen, Fragen, Ängsten und Sorgen per Telefon, Internet, Fax oder E-Mail in die Sendung einmischen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Frank Plasberg Gäste: Gäste: Fritz Pleitgen (Journalist, ehem. WDR-Intendant 1995-2007, ehem. ARD-Korrespondent in Moskau und Washington), Beatrix von Storch (AfD, Mitglied des EU-Parlaments, stellv. Sprecherin im Bundesvorstand der AfD), Thomas Oppermann (SPD, Fraktionsvorsitzender) Originaltitel: Hart aber fair

