TLC 03:00 bis 03:40 Dokumentation Love Kills Der Liebhaber im Schrank USA 2011 Merken Martha und Jeffrey Freeman sind seit zehn Jahren glücklich verheiratet und leben in Brentwood, Tennessee, wo sie zusammen eine erfolgreiche Agentur betreiben. Doch plötzlich ändert sich alles. Ein Arzt diagnostiziert bei Martha eine manisch-depressive Erkrankung, die auch ihr eigenartiges Verhalten erklärt: Die 41-Jährige verliert das Interesse an der Firma, distanziert sich stark von Jeffrey und sucht Kontakt zu jüngeren Männern. Als sie den illegalen mexikanischen Immigranten Rafael kennenlernt und heimlich in die eheliche Wohnung schleust, unterschreibt sie damit Jeffreys Todesurteil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Scorned: Love Kills

