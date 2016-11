TLC 23:50 bis 00:20 Dokusoap Nur über meine Leiche Falsche Freunde USA 2015 Merken Nach dem Tod ihres Mannes kümmert sich Teresa Martin allein um die drei Kinder Wayne, Eric und Dale, muss das Geld verdienen und alle versorgen. Doch für Terry gehören nicht nur ihre Söhne und Enkel zur Familie, sondern auch ihre Freunde und Nachbarn. Wenn jemand Hilfe oder eine Unterkunft braucht, öffnet sie sofort die Tür ihres Hauses in Tampa, Florida. Da Terry kein Konto hat, bewahrt sie ihr Geld zu Hause auf. Das wissen ihre Freunde, und das scheint auch der Kerl zu wissen, der eines Nachts in ihr Wohnzimmer eindringt und Teresa mit einer Waffe bedroht. Die dreifache Mutter weiß, dass sie gegen den Einbrecher keine Chance hat, doch sie will um ihr Leben kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Over My Dead Body