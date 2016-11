TLC 22:00 bis 23:00 Dokusoap Gypsy Sisters Die Gypsies sind los USA 2013 Merken Die "Gypsy Sisters" genießen ihren Mädelsurlaub in Tennessee in vollen Zügen, gehen essen, kaufen ein und hauen kräftig auf den Putz, bis plötzlich Mellies Exfreund unerwartet auftaucht: Robbie will einen Überraschungsbesuch starten und gleichzeitig versuchen, eine Beziehung zu seinem kleinen Sohn Richard aufzubauen. Die junge Mutter hat überhaupt keine Lust, Kontakt zu ihrem Verflossenen zu pflegen, aber dem Baby zuliebe reißt sie sich schließlich doch zusammen. Auch Annie möchte Beziehungsscherben kitten und beschließt, sich ihrem Ehemann wieder anzunähern. Sobald alle zurück in Martinsburg sind, will sie Josh anrufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gypsy Sisters