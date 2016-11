TLC 20:15 bis 20:40 Dokusoap Plötzlich Mutter Die kleine Lakota USA 2011 Merken Josie und ihr Mann haben bereits drei Söhne, als sie sich zu einer Vasektomie entschließen. Die Familie ist groß genug, und Josie fühlt sich mit fast 40 zu alt für noch mehr Kinder. Als sie eines Tages mit ihrem Jüngsten im Auto unterwegs ist, wird sie plötzlich von so starken Schmerzen durchgeschüttelt, dass sie direkt in die nächste Klinik fährt. Dort stellt der Notarzt zur Verblüffung aller eine Schwangerschaft fest. Auch die 20-jährige Monique wird völlig unerwartet Mutter - trotz Pille und negativem Schwangerschaftstest. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Didn't Know I Was Pregnant

