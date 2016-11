TLC 17:20 bis 18:20 Dokusoap Alle meine Frauen Kodys Frauen und ihre vier Leben USA 2013 Merken Nach zwei Jahren in Las Vegas haben es Kody, Meri, Janelle, Christine und Robyn endlich geschafft, ihre Großfamilie in vier benachbarten Häusern zusammenzubringen. Dennoch wohnen die Frauen nicht mehr unter einem Dach und müssen sich mit ihren Problemen erst einmal allein auseinandersetzen: Janelle kämpft nach wie vor mit ihrem Gewicht und versucht gleichzeitig ihre wilden Söhne im Zaum zu halten. Robyn hofft weiterhin auf den Durchbruch ihrer Schmucklinie, Meri setzt alles daran, ihre Beziehung mit Tochter Mariah zu verbessern. Und Christine ist zwischen zwei Jobs hin- und hergerissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sister Wives