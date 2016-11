TLC 14:40 bis 15:35 Dokusoap Ich bin Jazz Meine Geschichte USA 2015 Merken Jazz kommt als Junge namens Jarin zur Welt, will aber schon im Alter von zwei Jahren ein Mädchen sein, Kleider tragen und mit Puppen spielen. Kurz darauf diagnostizieren die Ärzte, dass Jarin tatsächlich im falschen Körper geboren wurde. Der Umstand, dass Jazz Transgender ist, macht vieles kompliziert. Doch als Jazz in die Highschool kommt und sich vom Mädchen zu einer jungen Frau entwickelt, gehen die Probleme erst richtig los. Während ihre Freundinnen erste Dates mit Jungs haben, unterzieht sich Jazz einer Hormon-Therapie, nimmt Testosteron-Blocker und hat große Angst, dass ihr trotzdem Barthaare wachsen. Doch die größte Herausforderung steht Jazz noch bevor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Am Jazz