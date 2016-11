TLC 11:55 bis 12:25 Dokusoap Kitchen Boss: Buddys Familienrezepte Ein Abendessen für Kinder USA 2011-2012 Merken Für Kinder zu kochen kann eine heikle Angelegenheit sein. Denn die Kleinsten haben genaue Vorstellungen davon, was ihnen auf die Gabel kommt! Doch Buddy ist auch auf diese Fälle vorbereitet und kennt einige Rezepte, mit denen er die Kids für sich gewinnen kann: Cavatelli mit Brokkoli und knusprige Heilbutt-Stäbchen. Bei der Zubereitung des Nachtischs helfen seine Kinder Sophia, Buddy Junior und Marco. Sie bereiten mit ihrem Vater Eis-Sandwiches mit Schokoladenstückchen zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Buddy Valastro (Himself - Host) Originaltitel: Kitchen Boss Regie: Keith Kielty Musik: David Vanacore

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 260 Min. Riverboat

Talkshow

3sat 10:15 bis 12:15

Seit 119 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 24 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:55 bis 12:55

Seit 19 Min.